جازان على موعد مع الأمطار الرعدية حتى التاسعة مساء

المواطن - جازان

تتواصل الأجواء السيئة على منطقة جازان اليوم فيما توقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة ، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وقال الإنذار المبكر في تنبيه متقدم له إن هذه الحالة سوف تمتد حتى التاسعة من مساء اليوم وتشمل فيفا، الريث، الحقو، الدائر، العارضة، أحد المسارحة، الطوال، أبوعريش، جيزان، بيش، فرسان، الدرب والأجزاء المجاورة لها إضافة إلى الأجزاء الساحلية لمنطقة جازان.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولًا لأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، نجران، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-36كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وهطلت أمس أمطار غزيرة على منطقة جازان شملت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ومحافظات فرسان وأبو عريش والدرب، وقرى شهدة والحوامضة والبقاشة والعبادلة والقصادية الأولى والثانية والعبادلة والخرادلة وعدد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.

وحذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما صدر من تنبيه متقدم من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

ودعت المديرية الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.