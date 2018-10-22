جامعة الأمير سلطان تعلن توفر وظائف أكاديمية للرجال والنساء

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الأمير سلطان بمدينة الرياض عن استقطاب سعوديين وسعوديات من حملة الدكتوراه للانضمام لأعضاء هيئة التدريس في كلية علوم الحاسب والمعلومات في تخصصات الكلية المختلفة، في التخصصات التالية (نظم المعلومات، وهندسة برمجيات، وعلوم الحاسب، وأمن معلومات)، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:

1- نظم المعلومات.

2- هندسة برمجيات.

3- علوم الحاسب.

4- أمن معلومات.

طريقة التقديم:- ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]