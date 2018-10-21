جامعة الدول العربية ترحب بالخطوات السعودية من أجل إحقاق الحق

المواطن - متابعة

رحبت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، بالأوامر الصادرة من خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأكدت الجامعة على دعمها للإجراءات التي اتخذتها المملكة والهادفة إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين في قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي، في ضوء نتائج التحقيقات الأولية التي أصدرها النائب العام السعودي.

من جانبها ثمنت الأردن جهود المملكة مشيرة أنها “ضرورية لإحقاق العدالة الناجزة”.

وكانت الإجراءات الفورية والحاسمة التي اتخذتها السعودية قد لاقت دعمًا واسعًا وإشادة من كافة الدول العربية.

من جهتها أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن المملكة العربية السعودية منذ بداية تأسيسها قائمة على العدل، ولا تتوانى عن تطبيق أحكامه، منوهة بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، على تأكيد نهج المملكة ومبادئها الثابتة وتقديم كل من يخالفها للعدالة.

وفي غضون ذلك أشادت الحكومة اليمنية بنتائج التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة العامة في المملكة، مثمنة توجيهات خادم الحرمين الشريفين في هذا الجانب.

وأشادت جمهورية جيبوتي بالاهتمام البالغ والحرص الكبير الذي أولاه الملك سلمان، لكشف الحقائق حول وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، بكل شفافية وموضوعية، وإرساء العدل والإنصاف.

وثمن رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي القرارات الحازمة لخادم الحرمين ، بشأن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين .