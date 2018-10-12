جامعة الملك سعود.. رابع ملاعب الرياض التي تستضيف الأخضر

المواطن - مروة نبيل

يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للمرة الأولى على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، مساء اليوم الجمعة، عندما يُلاقي البرازيل في بطولة سوبر كلاسيكو.

ويُعد ملعب جامعة الملك سعود رابع الملاعب التي يخوض فيها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مبارياته الدولية في مدينة الرياض، ويأمل الأخضر أن يكون فأل خير ويُحقق نتيجة إيجابية أمام البرازيل اليوم.

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في 3 ملاعب بالعاصمة الرياض من قبل؛ وهي الصائغ، الأمير فيصل بن فهد، والملك فهد الدولي.

وخاض الأخضر مباراتين على ملعب الصائغ، فاز في لقاء وخسر الآخر، ولعب 54 مباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تمكن من الفوز في 24 مواجهة، وخسر 15 مرة وتعادل في مثلهما.

ويُعتبر ملعب الملك فهد الدولي، أكثر ملاعب الرياض التي احتضنت مباريات للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حيث خاض الأخضر عليه 77 لقاء، فاز 44 مرة، وخسر 18 مباراة، وانتهت 15 مواجهة بالتعادل.