جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن توفر وظائف نسائية

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف نسائية شاغرة، للعمل بالجامعة بمدينة الرياض، بمسمى (منقذة سباحة، ومديرة مكتب، ومساعد معمل حاسب آلي، وأمين مختبر المهارات، وفني ثاني صوتيات، وفني أول صوتيات، ومساعد إداري ثالث)، وذلك وفقًا للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- منقذة سباحة (Swimming Pool Lifeguard).

2- مديرة مكتب (Office Manager).

3- مساعد معمل حاسب آلي (Computer Lab Assistant I).

4- أمين مختبر المهارات (Skills Laboratory Custodian).

5- فني ثاني صوتيات (Audio Visual Technician II).

6- فني أول صوتيات (Audio Visual Technician I).

7- مساعد إداري ثالث (Administrative Assistant III).

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي (هنا).