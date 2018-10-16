جامعة الملك عبدالعزيز تعلن توفر وظائف في ناسكو.. الشروط ورابط التقديم

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بمركز الإرشاد المهني والدعم الوظيفي توفر عدد من الوظائف الشاغرة للعمل في (شركة ناسكو العربية السعودية لوساطة التأمين)، بمسمى (محاسب، ومسؤول تقنية المعلومات، ووسيط إعادة التأمين)، لحملة شهادة البكالوريوس، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- محاسب:

– درجة البكالوريوس تخصص المحاسبة والمالية.

2- مسؤول تقنية المعلومات (IT Officer):

– درجة البكالوريوس تخصص تقنية المعلومات.

3- وسيط إعادة التأمين:

– درجة البكالوريوس تخصص تطوير أعمال.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

3- أن يكون حاصلاً على مؤهل البكالوريوس.

4- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

طريقة التقديم:من خلال الرابط التالي (هنا).