جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي مركز البيانات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تكنولوجيا المعلومات، الهندسة الكهربائية)، أو التخصصات ذات الصلة.

. مدير المشاركة التقسيمية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 أكتوبر 2018م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول من (هنا)