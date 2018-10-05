جثة أبها على الطريق .. فيديو وصور تثير الرعب والحقيقة غائبة

المواطن - أبها

في واقعة غريبة تداول بعض الأشخاص مقطع فيديو وصورًا زعموا أنها لجثة مقيدة بالسرير وملقاة وسط الطريق في أبها؟

وقال متداولو الصور والمقطع إن الجثة تعود لعامل مخالف دون مزيد من التفاصيل حول جنسيته أو سبب الوفاة.

إلى ذلك لم يصدر أي بيان عن الجهات الرسمية يؤكد أو ينفي وقوع هذه الحادثة التي أثارت الرعب والفزع بين المارة حسب ما تناقله المواطنون.

وعلى موقع تويتر تصدر وسم جثة أبها على الطريق الترند السعودي خلال ساعات حيث شهد كثافة تغريدية عالية لكن دون مزيد من التفاصيل.

“المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات المختصة.