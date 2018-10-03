جدل حول صورة زوجة رئيس العراق

المواطن - متابعة

سادت حالة من الجدل بين متابعي الإعلامية الكويتية فجر السعيد المعروفة بمواقفها الجريئة من القضايا الخلافية العربية بعدما نشرت صورة زوجة رئيس العراق الجديد برهم صالح.

ونشرت فجر، صورة لرئيس العراق الجديد وبجانبه زوجته، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، وعلقت عليها بقولها: سيدة العراق الأولى حرم السيد رئيس جمهورية العراق برهم صالح.

وسادت حالة من الجدل بعد هذه التغريدة حيث اعتبر البعض أن فجر السعيد تجامل الرئيس العراقي وزوجته بهذه الطريقة فيما عبر البعض الآخر عن تأييدهم لموقفها مؤكدين أنها حرية شخصية.

وكان برهم صالح قد أدى أمس اليمين الدستورية، بعد انتخابه رئيسًا للعراق وحصوله على تأييد غالبية أعضاء البرلمان العراقي.

وحصل برهم صالح على 219 صوتًا مقابل 22 صوتًا لفؤاد حسين.

والمعروف أن برهم صالح هو سياسي كردي عراقي ولد عام 1960 في مدينة السليمانية، شغل منصب رئيس حكومة إقليم كردستان مرتين، وهو متزوج وله ولد وبنت.

شغل برهم صالح منصب حكومة إقليم كردستان للفترة من كانون الثاني 2001 وحتى منتصف 2004.