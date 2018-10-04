جراحة في مستشفى النبهانية تنهي معاناة ثلاثيني من ورم ليفي

المواطن - الرياض

نجح الأطباء في مستشفى النبهانية العام، في إنهاء معاناة شاب من ندبة بالصدر تكونت مع ورم ليفي، نتيجة حرق تعرض له منذ فترة.

وبحسب المعلومات، فقد استقبل المستشفى الحالة الطبية للشاب الذي يبلغ من العمر 30 عاماً، وكان يعاني من تشوهات جلدية بالصدر ناتجة عن حرق قديم، وتم عمل الفحوصات اللازمة للمريض وتبين وجود ندبة كبيرة بالصدر ناتجة الحرق مع تكون ورم ليفي.

وشخص الحالة الدكتور أحمد عبدالله والدكتور إيهاب سمير والدكتور إبراهيم الأحول، وتقرر استئصال الورم بعملية جراحية تحت التخدير العام وإجراء عملية تجميلة لإزالة التشوهات وعمل خياطة تجميلية.

وقرر الأطباء خروج المريض ومراجعة عيادة الجلدية لاستكمال العلاج.