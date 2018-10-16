جراحة ناجحة تنهي معاناة الطفلة تهاذيب بصبيا

المواطن - علي شيبان - جازان

تسبب تضخم الغدة اللعابية “RANULA” للطفلة تهاذيب صدام هزازي في فقدانها للنوم وتردي حالتها الصحية وأيضا صعوبة في المضغ وفقد الشهية للطعام؛ ما شكل معاناة كبيرة لأسرة الطفلة.

وتمت مراجعة مستشفى صبيا العام بجازان؛ ما اضطر فريقاً طبياً بالمستشفى لإجراء عملية للطفلة تهاذيب للحد من معاناتها وتضخم الغدة، وقد أجريت العملية على يد الطبيب عبدالله المهدي استشاري جراحة الوجه والفكين وفريقه الطبي بالمستشفى استغرقت 45 دقيقة، وقد تكللت بالنجاح بفضل الله.

من جهة أخرى أعرب والد الطفلة عن شكره وتقديره لإدارة المستشفى وللطاقم الطبي برئاسة الدكتور عبدالله المهدي على جهوده الكبيرة وبقائه إلى جانب الطفلة بعد مغادرة غرفة العمليات.