جراحة نادرة تنقذ حديث الولادة من 3 مشكلات منعته عن الرضاعة

المواطن - القصيم

نجح أطباء الجراحة بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، في علاج حالة نادرة لطفل ولِد بفتق بالحبل السري مع انتفاخ بالبطن ورفض للرضاعة لوجود انسداد بالأمعاء.

وبحسب المعلومات الطبية فإن الطفل حديث الولادة، قد خضع لفحوصات طبية وأشعة تشخيصية، والتي بينت وجود الفتق بالحبل السري، حيث قرر أطباء الجراحة إجراء العملية الجراحية وتم إصلاح الفتق، كما تبين لأطباء الجراحة وجود ما يعرف “رتج ميكل” ويتمثل بانتفاخ طفيف في الأمعاء الدقيقة يظهر عند الولادة من بقايا ضامرة من القناة السرية المسارقيَة.

ويعد رتج ميكل الأكثر شيوعاً بين الاعتلالات في القناة الهضمية حيث يوجد عند 2% من الناس تقريباً بالأمعاء الدقيقة، فتم استئصاله، بالإضافة إلى اكتشاف الأطباء مشكلة في القولون تسبب انسداد الأمعاء.

وبعد الجراحة تبين بالفحص النسيجي للخزعة وبالأشعة الظليلة للقولون عدم وجود أعصاب في القولون السيني والمستقيم وهذا ما يسمى داء “هيرشبرنغ”، فتم إجراء عمل جراحي لاستئصال ذلك القولون الخالي من الأعصاب مع توصيل القولون الطبيعي للشرج.

وبعد الجراحة الثانية تحسن الطفل بشكل ملحوظ مع رضاعة كافية بدون شكاية انسداد بالأمعاء، وتم تحويله من الحضّانة لقسم الجراحة لتتم متابعته بعد الخروج من المستشفى.