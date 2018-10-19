جرحى ومصابون في تحطم مروحية أمريكية على حاملة الطائرات ريغان

المواطن - متابعة

تحطمت مروحية من طراز إم إن-60 تابعة للقوات البحرية الأمريكية إثر سقوطها على حاملة الطائرات رونالد ريغان في بحر الفلبين، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وقال الأسطول السابع الأمريكي في بيان له اليوم إن “مروحية القوات البحرية الأمريكية “إم إن-60” سقطت على حاملة الطائرات “يو إس إس رونالد ريغان” بعد الإقلاع مباشرة، في حوالي الساعة 9 صباحا من يوم 19 أكتوبر”.

وأشار الأسطول إلى أن الأطباء يقومون بفحص الجنود الجرحى، ولم يتم تحديد عدد المصابين، إلا أن حالاتهم مستقرة ولا شيء يهدد حياتهم.

كما أكدت القوات البحرية الأمريكية أن السفينة لا تزال في قدرة قتالية كاملة وتم استئناف إقلاع الطائرات منها. ولم يتم التعرف بعد على أسباب الحادث.