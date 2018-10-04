جروس: أعرف الهلال.. والمباراة متساوية بين الفريقين

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، السويسري كريستيان جروس أنه يعرف نادي الهلال جيدًا، مُشددًا في الوقت ذاته على قدرة القلعة البيضاء حصد لقب السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال جروس بعد وصوله بعثة الزمالك إلى الرياض: “الهلال معروف بالنسبة لي، وسبق أن واجهته عدة مرات خلال فترة تدريبي النادي الأهلي، ودرست الفريق، والمدرب الخاص به، وأتمنى أن نُحقق الانتصار”.

وتابع المدرب السويسري تصريحاته قائلًا: “الهلال غيّر بعض اللاعبين، ولكن هناك أسماء أخرى مميزة أمثال سالم الدوسري وسلمان الفرج وياسر الشهراني، والعديد من اللاعبين الذين أعرفهم جيدًا”.

وأضاف جروس قائلًا: “فكرة السوبر المصري السعودي رائعة، ومثل هذه المباريات تمنح لاعبي فريقي مزيدًا من الخبرات، وأرى أن المباراة متساوية بين الفريقين، والأفضل هو من سيفوز باللقب”.

وعن عدد المرات التي خسر فيها أمام الهلال، قال جروس: “لا أتذكر إذا ما كنت قد خسرت من الهلال أما لا، ولكن حققت الفوز عليه أكثر من مرة”.

ومن المُقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الزمالك في السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء يوم السبت، على ملعب جامعة الملك سعود.