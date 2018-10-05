جروس عن مواجهة الهلال: نُلاقي أقوى فرق آسيا

المواطن - مروة نبيل

شدد المدرب السويسري كريستيان جروس، على أهمية مباراة الهلال في السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أنه يطمح بالعودة إلى القاهرة باللقب.

وقال كريستيان جروس خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السوبر السعودي المصري الذي عُقد، اليوم الجمعة: “سعيد جدًّا لتواجدي في السعودية، وهي فرصة مميزة أن نُلاقي أقوى فرق قارة آسيا”.

وتابع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جروس تصريحاته قائلًا: “المستشار تركي آل الشيخ يدعم الكرة في السعودية ومصر، وأنا أقدر وأدعم الأشخاص الذي يسهمون بتطوير الرياضة”.

وأضاف جروس: “مباراة الغد تحدي كبير بالنسبة إلينا، وسنبذل كل ما في وسعنا لإحراز اللقب.. تواجد الجماهير بكثافة سيُحفز لاعبي الفريقين على تقديم مباراة متميزة، كما يجب أن يكون لدينا شجاعة كبيرة، وتركيز عالٍ لنُحقق هدفنا الذي جئنا من أجله”.

واختتم مدرب الزمالك تصريحاته في المؤتمر الصحافي قائلًا: “جميع لاعبي الفريق على أتم الاستعداد لمباراة الغد، باستثناء حازم إمام، الذي سنرى مدى إمكانية مشاركته، بعد أن يُجري برنامجه التأهيلي اليوم”.

ومن المُقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الزمالك في السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء يوم غد السبت، على ملعب جامعة الملك سعود.