جریمة بشعة.. ستینیة تهشم رأس زوجھا بمطرقة لانتقاده طبخھا

المواطن - لندن

شھدت بريطانیا جريمة بشعة بإقدام امرأة تبلغ من العمر 63 عاماً بقتل زوجھا، بعدما ضربته على رأسه بالمطرقة 20 مرة أثناء تناوله وجبة الإفطار؛ وذلك بسبب كثرة انتقاده لھا ولطبخھا.

وحكمت المحكمة على الزوجة سالي تشالینج وفقاً لصحیفة “ديلي میل”، بالسجن لمدة 18 عاماً بعد ارتكابھا تلك الجريمة، فیما اتھم ابنھا ديفید والده بسوء معاملة والدته لسنوات طويلة وطالب بإطلاق سراحھا.

وأوضح الابن أن أباه كان يتعامل مع والدته كأنھا لا شيء وينتقدھا باستمرار في مذاق طعامھا والطريقة التي تتناول بھا الطعام، حیث كانت لا تستعمل الشوكة والسكین.

وأضاف أنھا مع كثرة الانتقادات أقدمت على قتله وھربت من المنزل، لكن الشرطة تمكنت من القبض علیھا.