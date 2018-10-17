جلسة شباب دبي تناقش جديد المطاعم والمقاهي في الخليج

المواطن - دبي

أقيمت جلسة شباب دبي الثانية، يوم الاثنين الماضي، للحديث حول الجيل الجديد من المطاعم والمقاهي في الخليج من الفكرة إلى التنفيذ.

تم خلال هذه الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات في مجال الاستثمار وماهية الصعوبات وكيفية تخطيها عبر سلسلة من حوارات ثرية ضمت مجموعة من الرياديين في قطاع المطاعم من السعودية والإمارات، حيث تحدثت الأستاذة سارة الصعدي عن تجربتها في تأسيس مقهى توقا في جدة، كما تحدثت الأستاذة ديم البسام عن تجربتها في تأسيس مجموعة من المطاعم مثل Salt وParkers وSwitch وأدار هذا الحديث الخبير بالتخصص المهندس محمد الزيني.

شهدت الجلسة حضورًا لافتًا تجاوز 120 شخصًا ما بين مهتم ومختص ورائد أعمال، وأعطى هذا الحضور مؤشرًا واضحًا على اهتمام الشباب بريادة الأعمال وعزمهم على مواصلة الخطى لتحقيق طموحاتهم وسط تفاعل منهم في مساحة رحبة لتبادل الخبرات ومناقشة الفرص والتجارب.

الجدير بالذكر أن جلسة شباب دبي حدث يجمع المستثمرين وأصحاب المشاريع؛ لمناقشة التجارب وتبادل الخبرات بين الشباب الخليجي، وعقدت هذه الجلسة بمقر شركة سماءات في دبي.