جماهير آرسنال ترفض عودة نجم مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعة

أقر كثيرون من جمهور نادي آرسنال الإنجليزي على عدم الموافقة على عودة اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز نجم مانشستر يونايتد في يوم من الأيام.

وكان سانشيز ترك نادي آرسنال في يناير من العام الجاري وانضم إلى صفوف مانشستر يونايتد، بعد انتقال اللاعب الأرميني هنريك ميختاريان لصفوف الجانرز.

وذكرت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية أن السواد الأعظم من جماهير آرسنال يرفض عودة اللاعب سانشيز للجانرز، وذلك بسبب إصراره على الرحيل عن النادي في وقت كان الفريق بحاجة له.

وأكدت فئات عريضة من جماهير نادي آرسنال أن الجانرز حاليًا يؤدي مبارياته بشكل جيد، وذلك في ظل عدم وجود سانشيز حيث يعتمد المدرب الإسباني أوناي إيمري على مجموعة جيدة من اللاعبين.

سبق للاعب سانشيز اللعب مع نادي أودينيزي الإيطالي ونادي برشلونة الإسباني، قبل انضمامه في عام 2014 لصفوف نادي الآرسنال.