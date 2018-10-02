جماهير الاتحاد الأفضل

المواطن - مروة نبيل

حصدت جماهير نادي الاتحاد جائزة الجمهور المثالي، في الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلن حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن منح اللجنة الفنية لقب الجمهور المثالي في الجولة الرابعة لمشجعي نادي الاتحاد، بعد حضورهم المميز في مباراة الوحدة.

وشهدت الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حضورًا كبيرًا من جماهير نادي الاتحاد، حيث بلغ عددهم 35 ألفًا و504 مشجعين.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، من الهزيمة في أول ثلاث جولات، والتعادل في المباراة الماضية أمام الوحدة.