جماهير الاتحاد: يا نمر تكفي لا تسقط

المواطن - مروة نبيل

رغم تراجع أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في منافسات الموسم الرياضي الحالي، إلا أن جماهيره تحرص على دعمه ومؤازرته بشكل مستمر، أملًا في تصحيح الأوضاع سريعًا والعودة إلى مكانته الطبيعية.

ودشنت جماهير نادي الاتحاد، هاشتاقًا يحمل اسم يا نمر تكفي لا تسقط لكي تدعم فريقها، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وشهد تفاعلًا كبيرًا، ليُصبح ضمن قائمة الأكثر تداولًا في المملكة.

وشددت الجماهير الاتحادية على هاشتاق يا نمر تكفي لا تسقط على أن مُحبي العميد سيظلون خلف الفريق حتى تتحسن النتائج والأداء، وقالت رغد: “سيبقى كبيرا دومًا رغم تعثرُه، وبِوقفة جُمهوره الأول سيعود الأول كما كان”.

وكتبت جودي: “كيف يسقط وخلفه دا الجمهور؟ من الـ2009 دا الأجمل في الاتحاد”، وقال نور: “سنعود أقوى جمهورك معاك والله ح نفضل عشاقا مهما صار”، وتابع عزيز الزيد: “نحن شعب لناد أقسمنا له كل العمر نبقى له أوفياء”.

وتابع إيلنور قائلًا: “إن لم تكن اتحاديًا وقت الانكسار فلا تستحق أن تكون اتحاديًا وقت الانتصار”، وتفاعل حساب يحمل اسم “جيفار”، مع هاشتاق يا نمر تكفي لا تسقط قائلًا: “لن يسقط فريق هذا جمهوره”.

وعلق آخر في هاشتاق يا نمر تكفي لا تسقط قائلًا: “وإذا سقطنا في الترتيب تعلينا القمة في الجمهور كأكبر دليل ع عشقنا لهذا الكيان … (تشرفت بكوني واحدا من مئات الألوف في هذا المدرج)،…”.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام نظيره الفتح ضمن منافسات الجولة الخامسة، لتكون الهزيمة الرابعة للعميد في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ليتذيل جدول الترتيب بنقطة واحدة، من التعادل أمام الوحدة.

وتعاقد مجلس إدارة الاتحاد برئاسة نواف المقيرن مع المدرب الكرواتي سلافين بيليتش لتدريب الفريق الأول لكرة، بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، أملًا في عودة الانتصارات.