جمعية الأطفال المعوقين تعلن توفر وظائف نسائية

المواطن - الرياض

أعلنت جمعية الأطفال المعوقين (مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة) توفر وظائف نسائية شاغرة من حملة البكالوريوس والدبلوم، للعمل بمسمى (ممرضة، وأخصائية علاج وظيفي)، واشترطت الجمعية أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة على النحو التالي:

1- ممرضة:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– حاصلة على درجة البكالوريوس في التمريض أو دبلوم تمريض.

– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

– حاصلة على تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

2- أخصائية علاج وظيفي:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– حاصلة على درجة البكالوريوس في العلاج الوظيفي.

– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

– حاصلة على تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم:

– ترسل الطلبات مشفوعة بالشهادات والخبرات إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]