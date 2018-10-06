جمعية مكارم الأخلاق تطلق مبادرة الوفاء لرمز العطاء.. مسابقة وجوائز بالآلاف

المواطن - نوف محمد

أطلقت جمعية مكارم الأخلاق مبادرة (الوفاء لرمز العطاء) في مواقع التواصل الاجتماعي أمس الجمعة.

ويأتي ذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم ٥ أكتوبر من كل عام ميلادي، إحياءً لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو في عام ١٩٦٦ المتعلقة بأوضاع المعلمين.

تهدف المبادرة إلى إجلال وتقدير العلم والتعليم في المجتمع، رفع الروح المعنوية للمعلمين والمعلمات، غرس أهمية احترام المعلمين والمعلمات في نفوس الطلاب والطالبات، تعزيز الشراكة مع مؤسسات ومنظمات حكومية، صناعة التكامل مع جهات وأفراد مختصين لتحقيق رسالة الجمعية. واستهدفت المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام، والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والمجتمع والأسرة، والإعلام.

تضمنت المبادرة إطلاق هاشتاق (#شكرا_معلمي_ومعلمتي) تصدر الترند الأول في السعودية بأكثر من ٦٢.٨ ألف تغريدة، شارك فيه عدد من الشخصيات والجهات البارزة منهم: أ. مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم،د. عايض القرني، المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، د. خالد النمر، نادي الشباب السعودي.

إلى جانب ذلك أعلنت الجمعية عن مسابقتها التنافسية (لأنك النور) في تويتر@makarem_ksa بجوائز بلغت ٤٥ ألف ريال، ومجالاتها: أفضل فيديو قصير، أفضل صورة فوتوغرافية، أفضل تصميم إبداعي، أفضل رسمة فنية.

يذكر أن الجمعية تهدف إلى نشر مكارم الأخلاق في المجتمع بصورة إبداعية، تبصير المجتمع بأهمية وأثر الامتثال بمكارم الأخلاق، ترسيخ مكارم الأخلاق كثقافة مجتمعية وأسلوب حياة ونماذج اقتداء، بناء جيل ينبذ التعصب بكل أشكاله ويساهم في بناء مجتمعه بلغة متسامحة وخلاقة راشدة، صناعة التكامل بالشراكات وإطلاق المبادرات وتحفيز الممارسات الداعمة لغرس القيم والمفاهيم الأخلاقية التي يحتاجها المجتمع.