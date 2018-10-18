جموع غفيرة تشيع الشهيد الزهراني في مكة

المواطن - واس

أدى صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة اليوم, صلاة الميت على شهيد الواجب العريف محمد حسين علي الزهراني ، الذي استشهد أثناء دفاعه عن الوطن في الحد الجنوبي.

وعقب الصلاة نقل وكيل محافظة جدة, لذوي الشهيد تعازي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.