جندي بكرش.. السمنة تتفشى في الجيش البريطاني!

المواطن - متابعة

التقطت عدسات الكاميرات، في الآونة الأخيرة، جنديًّا في الجيش البريطاني وقد تدلى كرشه أمامه، في مشهد لا يليق بعسكري تقوم مهمته على اللياقة البدينة وسرعة الحركة.

وكانت هذه الصور التي التقطت لعسكري، جرى حجب وجهه، في إحدى الاستراحات على الطريق السريع في أسكتلندا، قبل عدة أسابيع، وفق ما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الأحد.

واعتمدت الصحيفة على الصورة لبناء تقرير يكشف حجم السمنة المتفشية في الجيش، فيما يقول خبراء إن الأمر خطير لدرجة أنه قد يؤدي، في حال عدم معالجته، إلى سقوط قتلى في أرض المعركة.

وقالت: إن 30 ألفًا من تعداد الجيش البريطاني البالغ 190 ألفًا يعانون من السمنة بدرجات متفاوتة، أو بكلمات أخرى واحد من 10 جنود يعانون زيادة غير طبيعية في أوزانهم.

وأوضحت “ديلي ميل” أن العسكريين الذين يعانون من زيادة في الوزن يتوزعون على النحو التالي: 8662 جنديًّا في سلاح البر، و4666 في سلاح البحرية، و4247 في القوات الجوية.

وحصلت الصحيفة على هذه المعلومات، وفقًا لقانون حق الحصول على المعلومات، مشيرة إلى أن هذه البيانات مؤرخة في يوليو الماضي.

واعتمد التقرير في قياس الوزن الزائد على مؤشر كتلة الجسم (BMI)، التي تستخدم لقياس الوزن الطبيعي أو زيادته، وإذا كانت النتيجة فوق 30 فذلك يعني السمنة، وأمور تهدد الحياة مثل النوع الثاني من السكري.

وفي محاولة لمواجهة المشكلة، لجأ الجيش البريطاني لإجراء عملية شفط دهون من أجساد 16 جنديًّا، فيما منح 160 عسكريًّا حبوبًا تساعدهم على إنقاص أوزانهم.