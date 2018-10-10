جوجل تتحدى أبل بهاتفي بيكسل وكمبيوتر لوحي

في إطار الجهود التي تبذلها جوجل لتعويض تأخرها في تصنيع العتاد (هاردوير) كشفت الشركة التابعة لألفابت، أمس الثلاثاء، عن ثالث إصدار من هاتفها الذكي بيكسل وجهاز مكبر الصوت الذكي جوجل هوم المزود شاشة عرض وأول جهاز كمبيوتر لوحي لها.

وتحول نظام التشغيل أندرويد الخاص بالشركة من منافس متأخر إلى العقل المشغل لمعظم أجهزة الهواتف الذكية في العالم وتفوقت جوجل على أمازون في مبيعات مكبرات الصوت الذكية خلال الفصول الأخيرة.

مزايا حصرية في بيكسل 3

وجاء الهاتف الجديد بثلاثة ألوان هي: الأبيض، والأسود، ولون ثالث قريب من الوردي مع شاشة بحجم 5.5 إنش، فيما كان حجم شاشة الهاتف “بيكسل إكس إل” 6.3، وتغطي الشاشة واجهة الهاتف تمامًا، كما ستجري حماية شاشة الهاتف وخلفيته عبر زجاج يسمى Gorilla Class 5.

وأوضحت الشركة، أن الهاتف صمم من الداخل والخارج لكي يكون أكثر الأجهزة فائدة في حياة المستخدمين، مشيرة إلى القدرات المميزة للهاتف في مجال الصوت والكاميرا، إذ يمكن في “بيكسل 3” استخدام وضعية Boosted mode لزيادة التأثير اللوني في الصور.

وفي هاتف بيكسل 3 ميزة “أفضل الصور”، إذ ستختار كاميرا الهاتف تلقائيًّا أفضل صور التقطها المستخدم، وأضافت جوجل نظام تكبير تلقائي يستخدم برنامجًا خاصًّا من أجل تحسين تفاصيل الصورة المكبرة.

ولن تحتاج إلى ضوء الكاميرا في الليل “الفلاش”، حسب جوجل، إذ عملت على تحسين التقط الصور في الأوضاع التي تنخفض فيها الإضاءة، ومع ذلك أضافت الشركة “الفلاش” إلى الهاتف، وفق شبكة “سي إن بي سي الأميركية”.

وسيكون مكبر الصوت في هاتف بيكسل 3 أعلى بنسبة 40% عن النسخة الماضية “بيكسل 2”.

ومن المتوقع أن يكون هاتف بيكسل 3 الجديد متاحًا في متجره، ابتداءً من 18 من أكتوبر الجاري، على أن تبدأ أسعاره من 799 دولارًا أميركيًّا.

ويتضمن الهاتف الجديد معالج شركة كوالكوم Snapdragon 845، وكاميرا أمامية مزدوجة، ونظام تشغيل أندرويد باي 9.0، ومعالج الصور Pixel Visual Core.

وتبلغ سعة بطارية الهاتف “بيكسل 3 إكس إل” الجديد 3430 ميلي أمبير، بينما تبلغ سعة بطارية الهاتف “بيكسل 3” 2915 ميلي أمبير.

سعر هاتف بيكسل 3

والجهاز بيكسل 3، البالغ سعره 799 دولاراً، والجهاز الأكبر بيكسل 3 اكس.ال، البالغ سعره 899 دولاراً، هما أحدث ما تطرحه جوجل في سوق الهواتف التي تأمل جوجل أن تقف فيها يوما ما على قدم المساواة مع جهاز آيفون الذي تنتجه أبل.

بيكسل سليت

ويعمل الكمبيوتر اللوحي بيكسل سليت بنظام التشغيل الأغنى بالإمكانيات كروم أو.اس الخاص بأجهزة الكمبيوتر المحمولة بدلاً من أندرويد. وحددت الشركة سعر الجهاز عند 599 دولاراً وتهدف به إلى منافسة آيباد برو لأبل.