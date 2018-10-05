جوليانو ومرابط .. الأكثر صناعة للفرص هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بين صفوفه الثنائي الأكثر صناعة للفرص في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويُعد البرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا، أكثر اللاعبين صناعة للفرص هذا الموسم بـ13 فرصة، يليه زميله في النصر، المغربي نور الدين مرابط بـ11 فرصة، وذلك قبل انطلاق الجولة الخامسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الحزم، مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد، ويعول العالمي كثيرًا على محترفيه، لمواصلة انطلاقته المميزة هذا الموسم؛ وتحقيق فوزه الخامس على التوالي.

ويُنافس الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، فيما يقع الحزم في المركز التاسع بـ5 نقاط.