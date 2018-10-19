جوليانو ومرابط .. وفن صناعة الفرص

المواطن - مروة نبيل

يبدع الثنائي المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا، والمغربي نور الدين مرابط، في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويُقدم الثنائي جوليانو ونور الدين مرابط مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليقودا العالمي لاحتلال صدارة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تحقيق الفوز في أول خمس مباريات على التوالي.

ويتميز الثنائي جوليانو ونور الدين مرابط بقدرتهما الكبيرة على صناعة الفرص التهديفية، بالإضافة إلى هز الشباك، ليكونا ضمن الأفضل في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل عام.

وصنع البرازيلي جوليانو 20 فرصة حتى الآن في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليكون نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، صاحب أكبر عدد من الفرص هذا الموسم.

وقام المغربي نور الدين مرابط بصناعة 15 فرصة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حتى الآن، ليُصبح صاحب أكبر عدد من الفرص من لعب مفتوح في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “أوبتا”.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا ثقيلًا على نظير الباطن، مساء اليوم الجمعة، حيث يأمل العالمي مواصلة انطلاقته المميزة بتحقيق فوزه السادس على التوالي، فيما يسعى الفريق السماوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف نقاط المباراة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يقع الباطن في المركز الـ12 برصيد 4 نقاط.