جوميز الهلال يبدأ الجري حول الملعب

المواطن - محمد سمعة

بدأ اللاعب الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم الهلال الجري حول الملعب وذلك ضمن برنامجه التأهيلي.

وكان نادي الهلال استأنف تدريباته بعد الراحة والتي حصل عليها لاعبو الفريق الأول يوم الأحد الماضي.

وقرر المدرب البرتغالي جورجي جيسوس منح اللاعبين الدوليين والذين شاركوا مع المنتخب السعودي في مباراتي البرازيل والعراق راحة من تدريبات اليوم على أن يعودوا غدًا في الحصة التدريبية.

وكانت الفحوصات الطبية أثبتت تعرض اللاعب السوري عمر خربين لكدمة في الركبة، حيث بدأ برنامجه العلاجي والتأهيلي والذي على أثره ستتحدد مدة غيابه عن الملاعب حتى الشفاء.

ويستعد نادي الهلال لمواجهة نادي الشباب يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وخسر نادي الهلال يوم السبت الموافق السادس من أكتوبر لقب السوبر المصري السعودي على كأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لصالح نادي الزمالك المصري بنتيجة هدفين لهدف.

وغاب بافيتيمبي جوميز عن تشكيلة الهلال الأساسية، أمام نادي الزمالك بسبب إصابته في عمليات الإحماء.