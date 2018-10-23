جوميز: فخور بحمل شعار الهلال على صدري

المواطن - محمد سمعة

أوضح الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أنه فخور كونه لاعبًا في صفوف الزعيم.

وتحدث جوميز في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نادي الاتحاد قائلًا: أنا محظوظ كوني أرتدي شعار ناد يملك تاريخًا عريضًا وفي كل مرة أرتدي فيها شعاره، أسعى لتقديم أداء يتوازى مع تاريخ هذا النادي.

وتابع جوميز: استعددنا بشكل جيد لخوض مواجهة الاتحاد من خلال عمل المدير الفني، البرتغالي جورجي جيسوس في التدريبات الماضية.

وأضاف مهاجم الهلال: يجب علينا كلاعبين أن نظهر في أفضل مظهر وهي مسؤولية نحملها تجاه أكبر الأندية في القارة الآسيوية، وأريد القول إن عملية انتقالي أتت بوقت ضيق ولم أستفد من فترة إعداد الفريق للموسم وسعيت إلى التأقلم من خلال التدريبات والمباريات.

وأكمل جوميز حديثه قائلًا: سعيد بدعم الجماهير منذ لحظة قدومي إلى الرياض وأنا محظوظ بهذا الدعم والذي يُسعدني كثيرًا ويُحفزني لتقديم الأفضل.

وتابع جوميز: نعمل معًا في الهلال كأسرة واحدة بجهود الجهاز الفني بقيادة جيسوس والجهاز الإداري ممثلًا بفهد المفرج ووليد القاسم.