جوميز يعود من إسطنبول .. والفرج جاهز للكلاسيكو

المواطن - طارق سعد

عاد الفرنسي جوميز مهاجم الهلال من رحلته القصيرة إلى إسطنبول والتي غادر إليها بعد نهاية مباراة فريقه أمام الشباب ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتظم جوميز في تدريبات فريقه استعداداً للقاء الاتحاد في الرياض الخميس.

كما تسارع شفاء سلمان الفرج من إصابته الأخيرة التي تعرض لها مع المنتخب أثناء الدورة الرباعية، وبات من المرجح مشاركته في الكلاسيكو بانتظار تأكيد الجهاز اللياقي والطبي في الهلال خلال الساعات القادمة .