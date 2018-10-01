جويدي يُصحح أخطاء الأهلاوية

المواطن - محمد سمعه

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته، اليوم الاثنين، وذلك استعدادًا لمواجهة النادي الفيصلي في الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وعقد المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي المدير الفني للنادي الأهلي اجتماعًا فنيًّا بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك لشرح أبرز الأخطاء، مع الشرح الطريقة والجمل الفنية والتي سيطبقها الراقي في مباراة الفيصلي.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الباطن تدريبات استشفائية وتمارين استرجاع لياقية، بينما أدى باقي اللاعبين عددًا من التدريبات اللياقية.

ركز جويدي خلال تدريبات الأهلي على استغلال المساحات ولعب الكرة بدقة وسرعة والتركيز على التحول السريع من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية.