جيسوس: إصابة عموري خسارة.. وترتيب الاتحاد لا يعكس قوته

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس على صعوبة مباراة الهلال المقبلة أمام الاتحاد في الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مُشددًا في الوقت ذاته أن إصابة الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري خسارة كبيرة.

قال جورجي جيسوس: “سنواجه منافسًا نعرفه، وتغلبنا عليه في مباراة السوبر السعودي التي أُقيمت في لندن.. سنخوض مباراة صعبة أمام فريق قوي ويملك إمكانيات عالية وترتيبه في الدوري لا يعكس قوته، واستعددنا لخوض اللقاء بكل قوة”.

وتابع جيسوس تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال والاتحاد: “من سوء حظنا أننا خسرنا عمر عبد الرحمن عموري، الذي يعتبر من اللاعبين المهمين والمبدعين في الثلث الأخير من الملعب”.

وأضاف: “يجب علينا كجهاز فني البحث داخل الفريق عن حلول لتعويض غياب عموري والبرازيلي إدواردو أحد هذه الخيارات، ونعمل حاليًا على إعداد سلمان الفرج وتجهيزه، وحتى الآن لم ينضم للتدريبات الجماعية، ولا نستطيع تأكيد جاهزيته لخوض المباراة”.

واختتم جورجي جيسوس تصريحاته قائلًا: “لا توجد مباراة سهلة في الدوري هذا الموسم، كونه مختلفًا عن المواسم الماضية، والإمكانيات الحالية لا تُقارن بما كانت تملكه الفرق سابقًا”.