جيسوس: هدفنا اللقب.. ومباراة الغد مفتوحة الاحتمالات

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال استعد بشكل متميز لمباراة الزمالك في السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة أنه يسعى لانتزاع اللقب.

وقال جورجي جيسوس خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السوبر السعودي المصري الذي عُقد، اليوم الجمعة: “يعلم الجميع أن الهلال نادٍ كبير.. وكل بطولة يُشارك فيها يسعى إلى تحقيقها”.

وتابع مدرب الهلال تصريحاته قائلًا: “نخوض كل مباراة من أجل تحقيق الفوز، ونحن كمنظومة هدفنا تحقيق البطولة.. واستعدينا بشكل متميز خلال الأسبوع الماضي، وعملنا على أن يظهر اللاعب بمستوى مختلف غدًا”.

وأضاف المدرب البرتغالي: “يسعى المستشار تركي آل الشيخ إلى تطوير وتنفيذ كل فكرة تسهم في الارتقاء بالكرة السعودية.. نهتم كثيرًا كمنظومة عمل إلى إعداد الفريق وإشراك اللاعب الجاهز”.

واختتم مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تصريحاته قائلًا: “مباراة الغد مفتوحة الاحتمالات؛ كوننا سنواجه منافسًا قويًّا وجاهزًا”.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الزمالك، مساء يوم غد السبت، على ملعب جامعة الملك سعود، في السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي.