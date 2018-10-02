جيسوس ومبولحي .. يخطفان جائزة الأفضل لشهر سبتمبر

المواطن - مروة نبيل

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن الفائزين بجوائز أفضل مدرب وأفضل لاعب خلال منافسات شهر سبتمبر الماضي في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتزع المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس جائزة أفضل مدرب، بعدما قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق أربعة انتصارات متتالية، ليحتل صدارة جدول ترتيب في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفارق الأهداف عن النصر.

وخطف الجزائري رايس مبولحي جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر، بعد ظهوره بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، حيث يُعد واحدًا من أفضل حراس المرمى هذا الموسم بفضل تصدياته المؤثرة.

وقاد رايس مبولحي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، لاحتلال المركز الرابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما.

وجاء اختيار أفضل مدرب ولاعب في شهر سبتمبر، بعد تصويت اللجنة الفنية على نجوميتهم في دولات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الماضية.

يُذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ قد تكفل بدعم مبادرة الجوائز التي توزع على اللاعبين والمدربين والجماهير من قبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين.