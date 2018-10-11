حادث خلال إطلاق صاروخ سويوز الروسي

حادث خلال إطلاق صاروخ سويوز الروسي

2018/10/11
الساعة 12:47 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

وقع حادث خلال إطلاق صاروخ “سويوز” الروسي، كان على متنه رائدا فضاء روسي وأميركي.

وبحسب ما ذكرت “رويترز”، أكد مصدر أن الصاروخ الروسي كان في طريقه لمحطة الفضاء الدولية، إلا أن الحادث حال دون ذلك.

وتابع أن رائدي الفضاء على قيد الحياة، وسيعودان إلى الأرض في هبوط اضطراري ربما في كازاخستان.

وكان على متن الرحلة، التي انطلقت من مركز بايكونور الفضائي في كازاخستان، الرائدان نيك هاغ من ناسا وأليكسي أوفشينين من وكالة الفضاء الروسية “روسكوزموس”.


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