حارس الأسود الثلاثة يسعى لكسر رقم سلبي دام 38 عامًا

المواطن - الميرور البريطانية

يحل منتخب إنجلترا ضيفًا على نظيره الإسباني، اليوم الاثنين، في منافسات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن جوردان بيكفورد، حارس الأسود الثلاثة، يسعى إلى أن يصبح أول حارس مرمى في إنجلترا يحافظ على نظافة شباكه في إسبانيا، منذ حدوث ذلك آخر مرة منذ 38 عامًا.

وقال بيكفورد: “أعتقد أن مبارياتنا الـ6 الأخيرة كانت ضد أفضل 10 منافسين، إنه اختبار رائع لنا، أمر رائع أن نلعب مثل هذه المباريات، حيث نضع مواهبنا وقدراتنا ضد أقوى المنافسين”.

وأضاف: “في الشهر الماضي كنا سيئي الحظ لعدم خروجنا بالتعادل، أعتقد أن هذا كان راجعا للتحكيم. أمر مؤسف. نحن بحاجة إلى البناء على ذلك، ونأمل أن نكون أقوياء في هذه الساحة. الملعب يبدو وكأنه لا يصدق”.

ولم يحافظ المنتخب الإنجليزي، على نظافة شباكه في إسبانيا، منذ 38 عامًا، والذي حققها بيتر شيلتون، حارس الأسود الثلاثة الأسبق.

وصرح جوردان في هذا الصدد: “هدفي الرئيسي هو دخول كل مباراة ومحاولة الحفاظ على نظافة شباكي من أجل الفريق، أستعد مع زملائي لمحاولة تحقيق هذا الأمر، كل ما يمكنني فعله هو تقديم أفضل ما لدي، وسيكون أمرًا رائعًا”.