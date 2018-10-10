حافلة الأخضر الجديدة تلفت الأنظار قبل الرباعية

المواطن - محمد سمعة

كشف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن حافلته الجديدة والتي خُصصت لنقل الفريق إلى تدريباته استعدادًا للمشاركة في البطولة الرباعية الدولية.

ويذكر أن المنتخب السعودي سيخوض أول مباراة له في البطولة الرباعية، أمام المنتخب البرازيلي بعد غد الجمعة حيث تُقام المباراة في الرياض على ملعب جامعة الملك سعود.

كما سيواجه المنتخب السعودي، المنتخب العراقي يوم الاثنين المقبل على ملعب جامعة الملك سعود في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويرغب الأخضر تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي في تحقيق نتائج إيجابية في الدورة الرباعية، خاصة أنها تجربة مفيدة قبل خوض الأخضر لمبارياته في بطولة كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات.

وتبدأ البطولة الرباعية بداية من الحادي عشر من أكتوبر حتى السادس عشر من الشهر ذاته، حيث ستكون مباراة الأرجنتين والبرازيل هي المباراة الختامية.