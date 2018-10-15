حالة مرضية نادرة.. فتاة أمريكية لم تأكل منذ 3 سنوات

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

تعاني تشايان بيري، وهي طالبة أميركية في ولاية ساوث كارولاينا بالولايات، من حالة نادرة من ضعف المناعة والحساسية الشديدة، وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث خلل في حالتها الطبية بشكل واضح.

بيري التي بدأت حالتها الصحية في التدهور منذ الكشف عن إصابة جهازها المناعي بحالة من التراخي والضعف أدت إلى السماح لبعض الفيروسات والبكتيريا بالتعايش بشكل مُريح في المعدة، عانت أيضًا من حساسية شديدة جعلتها تُعاني عند تناول كل الأطعمة تقريبًا، وذلك حسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وواجهت الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا مشكلة واضحة على مستوى الحساسية، والتي جعلتها غير قادرة على تناول معظم العناصر الغذائية، وهو ما يرجع لإصابتها بحالة طبية نادرة.

بيري – وفقًا لحالتها الطبية- يجب عليها البقاء في المنزل معظم الأيام، وغالبًا ما تضطر إلى ارتداء قناع وجه عند خروجه لأن نظام المناعة لديها حساس للغاية.

وشخّص الأطباء حالة بيري بإصابتها بمتلازمة تنشيط الخلايا، وهي حالة تؤثر على جهاز المناعة، مما يعني أنه يُبالغ في التعامل مع أصغر مسببات الأمراض والبكتيريا.

وبالإضافة إلى تلك الحالة، لدى بيري متلازمة إهلرز- دانلوس وغستروبرس، التي تضعف عضلاتها والجهاز الهضمي، وهو ما جعلها تمكث لمدة 3 سنوات دون طعام عن طريق المعدة، كما أنها كانت تعاني عند شم بعض الروائح مثل الصابون وبعض أنواع الفاكهة مثل البرتقال وغير ذلك.