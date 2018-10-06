حالة وفاة و11 مصاباً في انقلاب مركبة تُقل عائلة بعسیر

المواطن - عسير

أسفر حادث مروع على طريق الفرعاء بمنطقة عسیر، عن حالة وفاة وإصابة 11 شخصاً، بعد انقلاب مركبة كانت تقل إحدى العائلات.

وقال المتحدث الرسمي باسم هیئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسیر “محمد الشهري”، إن عملیات المنطقة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب مركبة عائلة على طريق الفرعاء بالمنطقة، عصر أمس الجمعة.

وأوضح الشهري أن الحادث نتج عنه حالة وفاة و11 إصابة مختلفة، منها 3 حالات خطیرة، وتم نقلها إلى مستشفى عسیر المركزي عن طريق فرق الهلال الأحمر؛ حیث باشرت الحادث 5 فرق إسعاف، فنقلت الحالات الخطیرة، أما الحالات المتبقیة فنقلها المواطنون.

وطالب الشهري بضرورة عدم تحريك المصابین أو نقلهم إلا عن طريق فرق الإسعاف؛ لضمان سلامتهم.