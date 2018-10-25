حاول إنقاذ زوجته من الاغتصاب فتلقى 13 طعنة قاتلة!

المواطن - أبوظبي

لقي رجل مصرعه بعد أن استنجدت زوجته الآسيوية به لإنقاذها من شخص حاول اغتصابها.

وما إن وصل الزوج العربي إلى المنزل بصحبة اثنين آخرين لنجدتها حتى انهال عليه المعتدي بـ 13 طعنة بآلة حادة أدت إلى وفاته فوراً، حسب أوراق القضية أمام محكمة استئناف أبوظبي.

واستأنف المتهم من جنسية آسيوية، أمس الأربعاء، حكم أول درجة الذي قضى بتطبيق القصاص بالإعدام وقدم محاميه دفوعاً لتبرئة المتهم أو استعمال الرأفة في الحكم المستأنف.

وبحسب تقارير صحافية إماراتية، قال المحامي ناصر الشامسي أمام قاضي استئناف أبوظبي إن سبب وجود المتهم في منزل المجني عليها أنهم جيران وتجمعهم معرفة حيث إنهم من ذات الجنسية، موضحاً أن هناك عدم منطقية في تراتبية أحداث الجريمة.

وسرد المحامي تفاصيل القضية من وجهة نظر المتهم، حيث إنه عاطل عن العمل ويسكن بجوار زوجة القتيل ونشأت بينهما علاقة.

وأضاف المحامي في يوم وقوع الجريمة كان المتهم في شقة جارته وأثناء وجوده استيقظ طفلها الصغير من نومه، ما دعا المتهم إلى محاولة الخروج من المنزل، إلا أنها أبت وطلبت بقاءه وهددته بالاتصال بزوجها.

وأضاف المحامي: بالفعل نفذت المرأة تهديدها واتصلت بزوجها الذي جاء ومعه اثنان آخران ودار عراك بينهم ما أدى إلى وفاة الزوج.

وقرر قاضي محكمة استئناف أبوظبي تأجيل القضية إلى جلسة 13 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.