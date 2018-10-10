حدث غير مسبوق.. الوحش مايكل يهدد حياة 3.7 مليون أميركي

المواطن - متابعة

يتجه الإعصار مايكل إلى سواحل فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة، وقد تحول إلى الفئة الرابعة، بحسب ما أعلن المركز الوطني للأعاصير، صباح الأربعاء، واصفاً العاصفة بأنها “شديدة الخطورة”.

وترافق الإعصار رياح بسرعة 210 كلم في الساعة، ويرتقب أن يضرب السواحل الأربعاء خلال النهار.

وأعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في تالاهاسي عاصمة ولاية فلوريدا أنها طلبت من السكان الالتزام بأوامر الإجلاء.

ولفتت إلى أن “الإعصار مايكل حدث غير مسبوق ولا يمكن مقارنته مع أي من الأحداث السابقة. لا تجازفوا بحياتكم، غادروا الآن إذا طلب منكم ذلك”. وأشارت إلى أن 3.7 مليون أمريكي مهددون بالخطر جراء الإعصار العنيف.

وكان حاكم الولاية ريك سكوت، حذر الثلاثاء من “أنها عاصفة هائلة والتوقعات تزداد خطورة.. الآن هو وقت الاستعداد”.

وأضاف أن العاصفة “تشكل تهديداً قاتلاً مع اشتداد قوتها”، ووصفتها وسائل إعلام أمريكية بـ”الوحش”.

ولا تزال ولايتا كارولاينا الشمالية والجنوبية تتعافيان من الإعصار فلورانس، الذي خلّف عشرات القتلى وتسبب في خسائر قدرت بمليارات الدولارات الشهر الماضي.