حريق في محطة وقود على طريق القدية

المواطن - الرياض

أخمد الدفاع المدني في الرياض، اليوم السبت، حريقًا اندلع في محطة وقود على طريق القدية.

وقال الدفاع المدني: إن الحريق اقتصر على عدد من المحلات داخل المحطة، فيما لم يتسبب الحادث في وقوع أي إصابات.

وفي وقت سابق، باشر مدني تبوك حريقًا نشب في غرفة بداخل قاعة أفراح في حي الحمراء وتم إخلاء القاعة، ونتج عن الحادث اختناق بسيط لعدد 15 حالة؛ 10 منهن عولجت بالموقع، وتم نقل 5 حالات إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر، وتشير النتائج الأولية إلى أن سبب الحريق يعود لأحمال زائدة على التوصيلة الكهربائية.