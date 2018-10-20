حساب الاتحاد السعودي على تويتر يُخطئ في شعار الأخضر!

المواطن - مروة نبيل

وقع حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، في خطأ جسيم بعدما وضع شعاراً آخر بدلًا من شعار المنتخب الوطني.

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم على “تويتر”، جدول مباريات اليوم السبت، وكانت مباراة الأخضر الشاب أمام ماليزيا في المقدمة، ليضع شعار نادي الهلال بجوار المنتخب بدلًا من شعاره الأصلي.

وعلق الإعلامي عايد الرشيدي على هذه الواقعة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قائلًا: “مع التحية للاتحاد السعودي لكرة القدم السعودية وماليزيا معقولة شعار الهلال! !؟”.

وبعد تغريدة الرشيدي، قام حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم على “تويتر”، بحذف التغريدة الخاطئة، ونشر أخرى جديدة بعد تعديل شعار الأخضر، ليُعلق الإعلامي: “شكرًا للاتحاد السعودي تم تعديل الشعار بعد تغريدتي”.

وواجه المنتخب السعودي تحت 19 عامًا نظيره الماليزي، اليوم السبت، في بطولة كأس أمم آسيا، وتمكن الأخضر الشاب من الفوز بهدفين مقابل هدف، سجلهما تركي العمار وسالم السليم، ليحصد الفريق الوطني أول ثلاث نقاط.