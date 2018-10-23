حساب المواطن .. كانت مُطلقة وتحصل على الدعم والآن تزوجت فما موقفها؟

المواطن - عبدالرحمن دياب

تساءلت مواطنة بشأن موقفها من حساب المواطن، حيث كانت مطلقة وينزل لها دعم البرنامج ولكنها الآن عقدت قرانها لتجد أن الدعم لم يُصرف لها الشهر الماضي ضمن الدفعة الأخيرة.

ورد خدمة عملاء حساب المواطن على الاستفسار بالقول إنه في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى “متزوجة” ستصبح حالة الأهلية لديها “غير مؤهل” في حسابها، ويتم إضافتها كتابع لدى رب الأسرة “الزوج”، وسيتم احتساب دعمها ضمن مبلغ الدعم لرب الأسرة.

وفي سياق آخر، أكد حساب المواطن أن شروط الأهلية في البرنامج تتضمن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.