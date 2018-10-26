حساب المواطن .. هل يُكتب الراتب قبل سحب قروض البنك أم بعدها؟

المواطن - الرياض

تساءل مواطن بشأن كتابة راتبه في حساب المواطن، وهل يتم ذلك قبل سحب قروض البنك والتزاماته المالية أم بعدها؟

وأجاب خدمة عملاء حساب المواطن أنه لا يتم النظر في القروض أو أي التزامات أخرى، ويتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل (التأمينات/ التقاعد)، مشددًا على أنه لا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

ويستهدف برنامج حساب المواطن، تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة. وتشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

التسجيل مستمر:

من جهة أخرى، يواصل حساب المواطن التسجيل في دورة الدفع الثانية عشرة، وذلك حتى موعد إيداع الدفعة الجديدة في نوفمبر المقبل.

وتتضمن شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.