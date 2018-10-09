حساب المواطن يوضح معنى الوثائق لم تتطابق مع سجلات الأحوال

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن أن عبارة الوثائق التابعة لم تتطابق مع سجلات الأحوال المدنية تعني أن البيانات المسجلة في البوابة الإلكترونية ليست مطابقة لبياناتك لدى الأحوال المدنية.

جاء ذلك ردا على مستفيد وجه سؤالا قال فيه: “ما معنى الوثائق التابعة لم تتطابق مع سجلات الأحوال المدنية؟”.

ورد حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء بقوله “حياك الله، تعني أن بياناتك المسجلة في البوابة الإلكترونية ليست مطابقة لبياناتك لدى الأحوال المدنية، ويلزم بعد تحديث البيانات تقديم اعتراض على عدم الأهلية عن طريق حسابك “قائمة دراسة الأهلية” . نسعد بخدمتك.

يأتي ذلك فيما أعاد حساب المواطن التأكيد على أنه سيتم صرف الدعم بتاريخ 10 أكتوبر الجاري.

وأوضح حساب المواطن ردًا على استفسار بشأن موعد إيداع الدفعة الجديدة من الدعم وهل تكون في يوم 10 ميلاديًا أم هجريًا، أنه يُصرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وأعلن برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 11 (لشهر أكتوبر الجاري).

وقال برنامج حساب المواطن، إنه يمكن للمُسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط (هنا).