حسين الشريف: الاتحاد متفوق على الأهلي تاريخيًّا .. وسنضع كل فريق بمكانه

المواطن - محمد سمعه

أكد حسين الشريف، المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد، أن فريقه يتفوق تاريخيًّا حيث التتويج بالبطولات على حساب الجار النادي الأهلي.

وتحدث الشريف لبرنامج الوقت الأصلي قائلًا: نحن نركز في عملنا في الفترة القادمة وتغريدات رئيس الأهلي لا تؤثر في عملنا الجميع يعلم المنافسة بين الاتحاد والأهلي ونحن نتفوق عليهم بالبطولات وبالتاريخ وبكل شيء.

وأضاف الشريف: عندما يعود نادي الاتحاد إلى المنافسة سيضع كل فريق في مكانه الطبيعي وأمنى من رئيس الأهلي أن يبحث لماذا غاب ناديه عن المنافسات لسنوات طويلة.

وأكمل المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد تصريحاته قائلًا: عندما تحدث رئيس الأهلي أن الاتحاد بعيد ولا ينافس فريقه لم يكذب، لأن الاتحاد متفوق على ناديه تاريخيًّا، سواء في عدد البطولات المحلية أو القارية.

ويذكر أن ماجد النفيعي رئيس الأهلي كان سخر من نادي الاتحاد، وأكد أن العميد بعيد عن المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.