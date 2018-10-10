حسين الصادق: الرباعية فكرة رائدة من آل الشيخ والعالم سيراقبنا

المواطن - محمد سمعة

شدد حسين الصادق مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على أن إقامة البطولة الرباعية هي فكرة جيدة من قبل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وتحدث حسين الصادق قائلًا: بطولة سوبر كلاسيكو أو البطولة الرباعية فكرة رائدة من معالي المستشار تركي آل الشيخ، وتظاهرة كروية كبيرة.

وأضاف الصادق: ستكون محط اهتمام العالم لقيمة وأهمية المنتخبات المشاركة فيها.

وسيفتتح المنتخب السعودي مبارياته في البطولة الرباعية، بمواجهة المنتخب البرازيلي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة.

ويختتم الأخضر مبارياته بمواجهة المنتخب العراقي يوم الاثنين المقبل في تمام التاسعة مساء.

وكان المنتخب السعودي تعادل مع منتخب بوليفيا وديًا في شهر سبتمبر الماضي بنتيجة هدفين لكل فريق في مباراة كانت أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز بالرياض.