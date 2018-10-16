حسين عبدالغني وعصام الحضري .. نجمان عربيان تألقا بعد الـ40

المواطن - مروة نبيل

حسين عبدالغني كان أبرز مفاجآت قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم التي استدعاها المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، للمشاركة في منافسات بطولة سوبر كلاسيكو الدولية الودية.

ويتشابه حسين عبدالغني العائد من رحلة احترافية في بلغاريا للعب في الدوري السعودي للمحترفين كثيرًا مع حارس المرمى الأسطوري، عصام الحضري الذي عاد هو الآخر للمشاركة مع المنتخب المصري خلال الفترة الماضية قبل أن يعتزل دوليًا.

وكان يغيب حسين عبدالغني عن المشاركة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم منذ أكتوبر عام 2014، إلا أن تألقه مع نادي أُحد مؤخرًا، دفع بيتزي لاختياره إلى قائمة بطولة سوبر كلاسيكو، رغم تجاوزه الـ41 عامًا.

وشارك حسين عبدالغني في الدقيقة 89 من أحداث الشوط الثاني لمباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره البرازيلي، ليؤكد أن عودته إلى المشاركة مع الأخضر استحقاق نتيجة عطائه في الملعب، وليس لتكريمه على مشواره الحافل.

ولعب حسين عبدالغني في الشوط الثاني من مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره العراقي، في ثاني مواجهات الأخضر ببطولة سوبر كلاسيكو، وقدم أداءً جيدًا خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي.

وحقق حسين عبدالغني صاحب الـ41 عامًا و268 يومًا، العديد من الأرقام القياسية بعد مشاركته في مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم والبرازيل، حيث بات أكبر لاعبي الأخضر مشاركة في اللقاءات الدولية.

وأصبح حسين عبدالغني ثالث أكبر لاعب آسيوي يُشارك مع منتخب بلاده، فيما بات نجم الأخضر أكبر لاعبي عرب آسيا سنًا، حيث لم يلعب أي منهم مباريات دولية بعد تخطي سن الـ40 عامًا.

وبات حسين عبدالغني ثاني أكبر لاعب عربي سنًا يُشارك مع منتخب بلاده، خلف عصام الحضري الذي شارك في مباراة السعودية ومصر في نهائيات بطولة كأس العالم 2018، وكان عمره 45 عامًا و161 يومًا.

وغاب عصام الحضري عن المشاركة مع المنتخب المصري، قبل أن يُقرر الجهاز الفني للفراعنة الدفع به في آخر مباراة بالمونديال، والتي انتهت بفوز الأخضر بهدفين لهدف، لتكريمه وكتابة اسمه في سجلات الأكبر سنًا ليس على الصعيد العربي فقط ولكن في نهائيات بطولات كأس العالم بشكل عام.