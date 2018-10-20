حسين عبد الغني .. فتى ذهبي قدم الكثير وكسب نصرة الجماهير

المواطن - محمد سمعه

انهالت على اللاعب المخضرم حسين عبد الغني ظهير أيسر نادي أحد برقيات من التعاطف والدعم، وذلك بعد اعتداء اللاعب حسن معاذ لاعب نادي الاتحاد عليه بعد نهاية مباراة الاتحاد وأحد في الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وكان موقع تويتر نشر صورًا لتعرض اللاعب حسين عبد الغني للنزيف في الوجه، عقب تشاجره مع اللاعب حسن معاذ.

وغرد حساب يحمل اسم زياد عنزي عبر تويتر: هذه فيها عدم احترام لتاريخ لاعب أسطورة وأكبر اللاعبين السعوديين بملاعبنا، نتمنى أن يأخذ حسن معاذ عقوبته بعد الاعتداء.

أما حساب ALL LOVE فقال: يوقف حتى إشعار آخر فوضة هى.

بينما قال eh 28: كفو عليك ياحسين وهذا حق من حقوقك، حقك لايضيع عليك ياوحش.

وكان سعود الحربي رئيس نادي أحد أعرب عن امتعاضه من تصرف اللاعب حسن معاذ قائلًا بأن زمن أخذ الحق بالأيدي انتهى، وأضاف رئيس أحد بأن اللاعب له الحرية الشخصية في إتخاذ الإجراء والذي يُعوضه بعد الاعتداء عليه.

وتحولت قضية اعتداء اللاعب حسن معاذ على اللاعب حسين عبد الغني إلى شرطة ملعب الجوهرة المشعة والذي استضاف مباراة الاتحاد وأحد.

ويملك حسين عبد الغني تاريخًا مشرقًا في كرة القدم السعودية حيث شارك مع الأخضر في مونديال 1998 و 2002 و 2006، وفاز مع المنتخب السعودي بلقب كأس أمم آسيا عام 1996 بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما شارك مع الأخضر في بطولة كأس العالم للقارات عامي 1997 و 1999.

وتُوج مع نادي النصر بلقبين دوري وببطولة كأس ولي العهد، كما فاز مع النادي الأهلي بكأس الخليج للأندية مرتين وبلقب كأس ولي العهد في ثلاث مناسبات.

وعلى المستوى الفردي نال اللاعب حسين عبد الغني لقب أفضل لاعب عربي في عام 1997، وأفضل لاعب عربي في مونديال 1998 و 2006.